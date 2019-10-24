"Cumhurbaşkanınızın gören gözü, duyan kulağı, konuşan dili olmalısınız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında 'Kaymakamlık' görevinin Devlet için önemine dikkat çekerek "Yeni kaymakamlarımıza görev hayatlarında başarılar diliyorum. Bizim gözümüzde başarılı kaymakam, görev yaptığı ilçeden ayrıldıktan sonra da uzun yıllar ismi hayırla anılan kişidir" dedi.