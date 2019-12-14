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Davutoğlu'nun küçük prensi İsmail Günaçar FETÖ ağzını babasından almış!

14.12.2019 | 19:20

Ahmet Davutoğlu'nun partisinin en genç Kurucular Kurulu Üyesi olarak parlatılmaya çalışılan İsmail Günaçar, parti tanıtım programında FETÖ'cülerin dilinden düşürmediği "diploma" geyiğini yaparak tepki çekmişti. Günaçar'ın ABD'de yaşayan FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen babasının da benzer sözler sarf ettiği ortaya çıktı. Sosyal medyada dolaşan bir videoda baba Recep Turgay Günaçar'ın kendisine ait Youtube hesabında FETÖ'cülerin Türkiye'yi karalamak için piyasaya sürdüğü söylemleri tekrar ettiği görüldü.

Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığında kurulan Gelecek Partisi'nin tanıtım toplantısında FETÖ ağzıyla yaptığı konuşmayla gündeme gelen İsmail Günaçar, sosyal medya hesabından skandalı inkar ederek "Yanlış anlaşıldım" dedi.

İsmail Günaçar, Davutoğlu için "En azından diploması var" demişti. Gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kalan Günaçar, "Büyük onur ve heyecan yaşadığım bir anda; bilime önem verme, akademik kariyer sahibi olma ve en önemlisi liyakat ve ehliyet anlamında kast ettiğim "diploma" kelimesi, benim Sn. Cumhurbaşkanına yönelik herhangi bir ifadem olmamasına rağmen bağlamından koparılarak linç başlatıldı" ifadelerini kullandı.

FETÖ AĞZINI BABASINDAN ALMIŞ!
İsmail Günaçar'ın, ABD'de "Guy Gunacar" ismiyle diş hekimliği yapan babası Recep Günaçar'ın da tıpkı oğlu gibi FETÖ ağzını sıkça kullandığı ortaya çıktı. Sosyal medyada dolaşan bir videoda baba Recep Günaçar'ın FETÖ'cülerin Türkiye'yi karalamak adına piyasaya sürdüğü ifadeleri sıklıkla tekrarladığı görüldü.

OHAL RAHATSIZLIĞI GÖZLERDEN KAÇMADI!
Baba Günaçar'ın videoda sarf ettiği sözlerde FETÖ'cülere "zor günler" yaşatan OHAL rahatsızlığı gözlerden kaçmadı. Günaçar, videoda birçok FETÖ üyesi "gazeteci" gibi baskıdan, ifade özgürlüğünden dem vurdu.

15 TEMMUZ'DAN SONRA ERDOĞAN'I ELEŞTİREN VİDEOLARI DİKKAT ÇEKİYOR
Günaçar'ın FETÖ bağlantıları olduğu iddiaları sosyal medyada dillendirilirken kendisinin 15 Temmuz'dan sonra Erdoğan ve AK Parti'yi eleştiren videolar çekerek Youtube'da yayınlaması da dikkat çekti.

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