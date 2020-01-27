Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan deprem açıklaması "Ölenler hükmen şehittir"
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Elazığ'da depremde hayatlarını kaybedenlerin şehit olup olmadığı tartışmalarıyla ilgili konuştu.
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