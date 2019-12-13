Web TV Türkiye Dünyaca ünlü siyaset bilimci Friedman’dan Doğu Akdeniz açıklaması! ‘’Türkiye büyük bir güç olacak’’

Dünyaca ünlü siyaset bilimci Friedman’dan Doğu Akdeniz açıklaması! ‘’Türkiye büyük bir güç olacak’’

13.12.2019 | 01:01

Türkiye son dönemlerde hem uluslararası arenada attığı adımlarla hem de ekonomisindeki başarılarıyla öne çıkıyor. Bu durum yabancı akademisyen ve uzmanların da dikkatinden kaçmıyor. Bu isimlerden birisi geleceğe yönelik tahminleriyle nam salmış siyaset bilimci George Friedman. Türk ekonomisinin gücünden etkilendiğini söyleyen Friedman, ‘’Türkiye’nin bulunduğu bölgede Türkiye büyük bir güç. ABD gibi küresel güçler bölgeye geldiklerinde Türkiye ile muhatap olmaları gerekiyor. Bunu aynı zamanda, Türkiye ile eşit güce sahip olarak yapıyorlar. Bu, 10 yıl öncesine göre çok büyük bir değişiklik. Aynı zamanda Rusların ve İran’ın da Türkiye ile muhatap olması gerekiyor. Türkiye’ye saygı duymaları ve anlaşmaya varmaları gerekiyor. Bu da oldukça büyük bir değişiklik, bunun içerisine ekonomik büyümeyi kattığınızda Türkiye’nin politik olarak dünyadaki pozisyonunda yaşanan değişiklik benim öngördüğüm bir şeydi.’’ derken Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de büyük bir güç olacağını kaydetti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

06:56
Dünyaca ünlü siyaset bilimci Friedman’dan Doğu Akdeniz açıklaması! ‘’Türkiye büyük bir güç olacak’’ 13.12.2019 | 01:01
08:32
Kanal İstanbul'un Türkiye için önemi ne? 12.12.2019 | 22:28
13:25
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu 12.12.2019 | 21:45
20:21
Başkan Erdoğan'dan çok sert Nobel tepkisi: İntikam için saldırıyorlar! 12.12.2019 | 21:44
01:16
Yunanistan'dan skandal hareket! Göçmenleri yasadışı yollarla Türkiye tarafına bıraktılar 12.12.2019 | 19:59
09:08
Talat Atilla'nın kaynağı CHP'li vekil kim? İşte ayrıntılar... 12.12.2019 | 19:55
00:20
Teröristler tarafından yola döşenen EYP böyle imha edildi 12.12.2019 | 18:16
04:08
Erdoğan hakkında 22 yıl önce neden dava açıldı? 22 yıl önce neler yaşandı? 12.12.2019 | 16:39
06:10
Talat Atilla'nın kaynağı CHP'li vekil kim? 12.12.2019 | 16:33
03:15
TOKİ'den aylık 894 lira taksitle daire... İşte örnek 2+1 TOKi konutu 12.12.2019 | 16:11
03:06
Jandarma Özel Harekat tarafından teröristlere yönelik düzenlenen operasyon jandarmanın kafa kamerasında 12.12.2019 | 15:58
01:51
Bakan Albayrak paylaştı: Her yıl 100 bin sosyal konut! 12.12.2019 | 15:02
02:06
Başkan Erdoğan 100 bin Konut Projesi toplantısında açıklamalarda bulundu 12.12.2019 | 14:23
39:53
Başkan Erdoğan'dan sosyal konut projesi müjdesi 12.12.2019 | 13:20
00:44
Başkan Erdoğan: "240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız" 12.12.2019 | 13:06
07:19
Bakan Kurum'dan 100 Bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar 12.12.2019 | 12:38
03:27
Bakan Albayrak 100 Bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda konuştu 12.12.2019 | 12:31
01:56
Türkiye, Libya ile mutabakatın tescili için BM'ye bildirimde bulundu 12.12.2019 | 12:23
01:35
DenizBank’tan 1,1 milyar dolarla yılın en büyük taze finansmanı 12.12.2019 | 10:15
00:48
İran sınırından giren terörist yakalandı 12.12.2019 | 09:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN