e-Devlet'te yeni dönem - Elektrik, su, doğalgaz ve telekom abonelikleri artık yapılabilecek!

e-Devlet sistemi (turkiye.gov.tr) üzerinden tüm vatandaşlar elektrik, su, doğalgaz gibi aboneliklerini bürokrasiyle boğuşmadan yapılabilecek. Milyonlarca vatandaşın işlemlerini dijital ortamdan yapmasını sağlayan e-Devlet, turkiye.gov.tr adresinden yeni bir hizmeti daha devreye alıyor.

Yeni uygulama ile vatandaşlar artık elektrik, doğalgaz, su ve telekom aboneliklerini e-Devlet üzerinden de yapabilecek. Vatandaşın artık su, doğalgaz, elektrik ve telekom abonelikleri ile ilgili şubelere gitmesi gerekmeyecek.

Vatandaşlar, elektrik, doğalgaz, su ve telekom şirketlerinin hizmetlerini e-devlet'te aktif etmesinin ardından başvuru yapabilecek.

OKTAY'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bugünden itibaren tüm abonelik işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek" dedi. Oktay e-Devlet sistemindeki abone sayısının 41 milyona ulaştığını da söyledi.