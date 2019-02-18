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e-Devlet'te yeni dönem - Elektrik, su, doğalgaz ve telekom abonelikleri artık yapılabilecek!

Anoneliklerde yeni dönem! Vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan e-Devlet'te bir yenilik daha geldi. 41 milyon kişinin kullandığı turkiye.gov.tr sitesinden artık vatandaşlar evlerine, işyerlerine elektrik, su ve doğalgaz ve telekom gibi abonelikleri başlatabilecek. Kurumların e-Devlet sayfalarında bu sistemi aktif etmesinden sonra vatandaşlar bu hizmeti kullanabilecek.

e-Devlet sistemi (turkiye.gov.tr) üzerinden tüm vatandaşlar elektrik, su, doğalgaz gibi aboneliklerini bürokrasiyle boğuşmadan yapılabilecek. Milyonlarca vatandaşın işlemlerini dijital ortamdan yapmasını sağlayan e-Devlet, turkiye.gov.tr adresinden yeni bir hizmeti daha devreye alıyor.

Yeni uygulama ile vatandaşlar artık elektrik, doğalgaz, su ve telekom aboneliklerini e-Devlet üzerinden de yapabilecek. Vatandaşın artık su, doğalgaz, elektrik ve telekom abonelikleri ile ilgili şubelere gitmesi gerekmeyecek.

Vatandaşlar, elektrik, doğalgaz, su ve telekom şirketlerinin hizmetlerini e-devlet'te aktif etmesinin ardından başvuru yapabilecek.

OKTAY'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bugünden itibaren tüm abonelik işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek" dedi. Oktay e-Devlet sistemindeki abone sayısının 41 milyona ulaştığını da söyledi.

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e-Devlet'te yeni dönem - Elektrik, su, doğalgaz ve telekom abonelikleri artık yapılabilecek!
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