Erken emeklilik (EYT) nedir? Batı ülkelerdeki emeklilik yaşları ne? Dünyada emeklilik şartları neler?
Dünyada çalışanlar kaç yaşında emekli olabiliyor? Batı ülkelerinde emeklilik yaşı nedir? Erken emeklilik nedir? Erken emeklilik (EYT) neden ülke ekonomisine zararlı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, canlı yayında ülkelerdeki emeklilik şartlarını, Batı ülkelerindeki emeklilik yaşlarını ve erken emeklilik (EYT) hakkındaki tüm soruları cevapladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
12:21
02:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalanına sert tepki! 20.11.2019 | 09:25
00:32
Gri listede aranan kadın terörist böyle yakalandı 19.11.2019 | 20:58
06:24
Kabine sonrası İbrahim Kalın açıkladı: Başkan Erdoğan 4'lü zirveye katılacak 19.11.2019 | 19:10
01:00
KKTC'de Türkiye aleyhine skandal sözler 19.11.2019 | 18:34
10:49
İşte tank palet fabrikasıyla ilgili tüm gerçekler 19.11.2019 | 18:32
00:34
Kemal Kılıçdaroğlu EYT kanununda imzası olan Yaşar Okuyan'ı alkışlattı! 19.11.2019 | 18:30
01:28
Kılıçdaroğlu'ndan YPG gafı 19.11.2019 | 18:20
01:10
Gri kategoride aranan terörist Semra Tuncer yakalandı 19.11.2019 | 16:04
10:40
İşte Tank Palet Fabrikası'yla ilgili gerçekler... 19.11.2019 | 16:02
07:05
Yaşar Büyükanıt'ın eşi Bilge Filiz Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı 19.11.2019 | 15:51
03:34
01:42
Borsa'da rekor seviyeler! 19.11.2019 | 14:58
09:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile bir araya geldi 19.11.2019 | 14:09
39:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar 19.11.2019 | 12:50
03:23
02:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Trump ile ABD'de verimli bir görüşme gerçekleştirdik" 19.11.2019 | 12:28
00:41
40:00
AK Parti MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar 18.11.2019 | 19:04
01:08
Balon balığındaki zehir kanser ilacı olacak! Kanada harekete geçti 18.11.2019 | 17:30