Erken emeklilik (EYT) nedir? Batı ülkelerdeki emeklilik yaşları ne? Dünyada emeklilik şartları neler?

Dünyada çalışanlar kaç yaşında emekli olabiliyor? Batı ülkelerinde emeklilik yaşı nedir? Erken emeklilik nedir? Erken emeklilik (EYT) neden ülke ekonomisine zararlı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, canlı yayında ülkelerdeki emeklilik şartlarını, Batı ülkelerindeki emeklilik yaşlarını ve erken emeklilik (EYT) hakkındaki tüm soruları cevapladı.