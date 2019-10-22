Web TV Türkiye Fatih Portakal'ın kara propagandasına Jandarma Genel Komutanlığından yalanlama

Fatih Portakal'ın kara propagandasına Jandarma Genel Komutanlığından yalanlama

22.10.2019 | 22:34

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Mızraklı'nın, adliyeden sevk edilirkenki görüntülerini ana haber programına taşıyan Fatih Portakal, "Arkadan elleri kelepçelenerek, bu şekilde götürüldü" yorumunu yaptı. Portakal'ın bu kara propagandasına Jandarma Genel Komutanlığı tarafından anında açıklama getirilerek yalanlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" ''Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" "Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, terör soruşturması kapsamında tutuklandı.

Fatih Portakal ise, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın tutuklanma haberini ana haber programında ele aldı.

Portakal, Mızraklı'nın haberini sunduktan sonra, "Arkadan elleri kelepçelenerek, bu şekilde götürüldü" yorumunda bulunarak algı operasyonu gerçekleştirdi.

"ŞAHIS KELEPÇE TAKILMADAN SEVK EDİLMİŞTİR"

Daha önce de PKK'ya teşekkür eden Portakal'ın bu yorumlarına İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından anında açıklama geldi.

Jandarma Genel Komutanlığı, resmi sosyal medya hesabından, Fatih Portakal'ın sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, "Bazı basın yayın organlarında Diyarbakır Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya Jandarma tarafından arkadan kelepçe takıldığını iddia eden yayınlar gerçeği yansıtmamakta olup, şahıs kelepçe takılmadan sevk edilmiştir." ifadelerine yer vererek, Mızraklı'nın elleri serbest olduğu fotoğrafları da yayınladı.

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