FETÖ firarisi Arif Erdem ABD'de ortaya çıktı! İşte lüks yaşantısı...

FETÖ ile mücadele aralıksız devam ediyor. Türkiye'den kaçtıktan sonra kayıplara karışan FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem, ABD'nin Virginia eyaletinde görüntülendi. Firari FETÖ'cü Erdem'in lüks yaşantısı ise gözlerden kaçmadı.