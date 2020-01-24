Web TV Türkiye FETÖ firarisi Arif Erdem ABD'de ortaya çıktı! İşte lüks yaşantısı...

FETÖ firarisi Arif Erdem ABD'de ortaya çıktı! İşte lüks yaşantısı...

24.01.2020 | 10:30

FETÖ ile mücadele aralıksız devam ediyor. Türkiye'den kaçtıktan sonra kayıplara karışan FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem, ABD'nin Virginia eyaletinde görüntülendi. Firari FETÖ'cü Erdem'in lüks yaşantısı ise gözlerden kaçmadı.

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