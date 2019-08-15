FETÖ'cü babanın itirafçı kızı: "Babam FETÖ'nün beyin takımındaydı"

Samanyolu Televizyonu Genel Müdür Yardımcısı Faruk İlk’in doktor kızı Sema Eryılmaz, itirafçı olup gerek babasının gerekse de kendisinin Fetullahçı Terör Örgütü’ndeki faaliyetlerini tek tek anlattı. Sema Eryılmaz, babasının FETÖ elebaşının eski arkadaşı olduğunu ve onun talimatı ile müfettişlikten istifa ederek Samanyolu Televizyonu’nda yöneticilik yaptığını söyledi. Kendisinin de aileden kaynaklı örgüt içerisinde yer aldığını belirten Eryılmaz, liseden itibaren hayatının her döneminde örgüt içerisinde bulunduğunu ifade etti ve birçok örgüt mensubunu deşifre etti.