Web TV Türkiye FETÖ'nün İzmir yapılanmasında darbe! Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı yakalandı

FETÖ'nün İzmir yapılanmasında darbe! Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı yakalandı

20.01.2020 | 17:21

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik mücadele tüm hızıyla sürüyor. FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Yusuf Bekmezci ile sözde "Karşıyaka eyalet imamı" Akif Sarı, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandıkları evde yakalandı..

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

FETÖ'nün İzmir yapılanmasında darbe! Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı yakalandı 03:28
FETÖ'nün İzmir yapılanmasında darbe! Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı yakalandı 20.01.2020 | 17:21
İBB çalışanı tarafında canlı yayında saldırıya uğrayan A Haber Muhabiri Mehmet Karataş o anları anlattı! 02:37
İBB çalışanı tarafında canlı yayında saldırıya uğrayan A Haber Muhabiri Mehmet Karataş o anları anlattı! 20.01.2020 | 16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin dönüşü önemli açıklamalar 12:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin dönüşü önemli açıklamalar 20.01.2020 | 15:17
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalar 39:32
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalar 20.01.2020 | 15:04
Ceren Özdemir’in katiline cezai indirim uygulanmadı 04:44
Ceren Özdemir’in katiline cezai indirim uygulanmadı 20.01.2020 | 14:05
Bakan Albayrak'ta 2019 yılı değerlendirmesi 05:36
Bakan Albayrak'ta 2019 yılı değerlendirmesi 20.01.2020 | 14:06
Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde üst düzey yöneticileri yakalandı! 02:52
Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde üst düzey yöneticileri yakalandı! 20.01.2020 | 13:20
Ceren Özdemir cinayetinde karar açıklandı! Katil Özgür Arduç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi 02:17
Ceren Özdemir cinayetinde karar açıklandı! Katil Özgür Arduç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi 20.01.2020 | 11:40
Cumhuriyet'in Kanal İstanbul iftirasına Bakan Albayrak'tan sert cevap 02:25
Cumhuriyet'in Kanal İstanbul iftirasına Bakan Albayrak'tan sert cevap 20.01.2020 | 11:31
İbrahim Kalın'dan Berlin'deki Libya Zirvesi hakkında açıklama 00:51
İbrahim Kalın'dan Berlin'deki Libya Zirvesi hakkında açıklama 20.01.2020 | 10:06
Bakan Albayrak'tan Cumhuriyet'e yalanlama 03:09
Bakan Albayrak'tan Cumhuriyet'e yalanlama 20.01.2020 | 09:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Zirvesi için Berlin'de 00:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Zirvesi için Berlin'de 19.01.2020 | 14:06
Şehit cenazesinde bir grup genç, üşümesinler diye montlarını askerlere giydirdi 01:40
Şehit cenazesinde bir grup genç, üşümesinler diye montlarını askerlere giydirdi 19.01.2020 | 12:49
Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlanıyor... Cenaze namazının ardından eşi Merhum Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek! 02:55
Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlanıyor... Cenaze namazının ardından eşi Merhum Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek! 19.01.2020 | 12:14
Merhum Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlanıyor 01:59
Merhum Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlanıyor 19.01.2020 | 09:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor! Önemli açıklamalar 13:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor! Önemli açıklamalar 19.01.2020 | 10:33
Bakanlık sosyal medya hesabından duyurdu: Rasulayn Hastanesi çocuklara şifa dağıtmaya başladı 01:09
Bakanlık sosyal medya hesabından duyurdu: Rasulayn Hastanesi çocuklara şifa dağıtmaya başladı 18.01.2020 | 19:48
Başkan Erdoğan Kanal İstanbul'un maliyetini açıkladı 02:34
Başkan Erdoğan Kanal İstanbul'un maliyetini açıkladı 18.01.2020 | 16:17
Başkan Erdoğan'dan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni'nde önemli açıklamalar 40:17
Başkan Erdoğan'dan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni'nde önemli açıklamalar 18.01.2020 | 16:10
Metin İyidil'i beraat ettiren hakim FETÖ'cü mü? 01:53
Metin İyidil'i beraat ettiren hakim FETÖ'cü mü? 18.01.2020 | 14:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN