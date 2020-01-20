FETÖ'nün İzmir yapılanmasında darbe! Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik mücadele tüm hızıyla sürüyor. FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Yusuf Bekmezci ile sözde "Karşıyaka eyalet imamı" Akif Sarı, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandıkları evde yakalandı..
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