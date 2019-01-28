"Fırat'ın doğusunu da emniyet ve huzura kavuşturacağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İİT Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı’nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan: "Güvenliğini sağladığımız diğer bölgeler gibi Fırat'ın doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız. Bu amaçla Amerika ve Rusya başta olmak üzere sahada askeri varlığı olan güçlerle temaslarımızı sürdürüyoruz. Her iki tarafla da son derece olumlu istişareler gerçekleştirdik. Diplomatik çabalarımızı devam ettirirken aynı zamanda da bir sonraki adım için hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.