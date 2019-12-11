İbrahim Kalın: Başkan Erdoğan Putin ile görüşecek
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Kalın, Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı.
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