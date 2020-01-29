İçişleri Bakanı Soylu'dan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama (29 Ocak 2020 Çarşamba)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminin ardından bölgedeki son durumla ilgili açıklama yaptı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
13:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegal dönüşü kritik açıklamalar 29.01.2020 | 13:16
01:28
17:52
AK Parti'den Trump'ın skandal kararına çok sert tepki 29.01.2020 | 12:58
06:01
22:06
00:58
03:56
02:05
16:09
Başkan Erdoğan'dan Türkiye - Senegal İş Forumu'nda önemli açıklamalar 28.01.2020 | 19:16
27:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegalli mevkidaşı ile ortak basın açıklaması yaptı 28.01.2020 | 17:34
06:30
00:30
03:51
Uzmanlar Manisa'daki 4,8 büyüklüğündeki depremini A Haber'e değerlendirdi 28.01.2020 | 15:45
06:15
Elazığ depreminde yıkılan binalara soruşturma 28.01.2020 | 14:21
05:05
Başkan Erdoğan Senegal'de 28.01.2020 | 14:18
03:40
Prof. Dr. Aral Okay "Marmara’da 250 yıldır kırılmamış fay var" 28.01.2020 | 13:51
01:38
01:28
Palandöken’de tatil yapan Ekrem İmamoğlu "Harika bir yer keyfini çıkarın" 28.01.2020 | 12:48
38:23
Bakanlardan son dakika açıklaması: Tüm köylerin çadır ihtiyacı karşılandı 28.01.2020 | 12:18
04:07
Depremden hayvanları telef olan besicilere devlet desteği 28.01.2020 | 12:13