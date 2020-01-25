İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Arama kurtarma ekiplerine sessizlikle destek olalım"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.
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