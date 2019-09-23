IMF ile gizlice görüşen CHP'li Faik Öztrak'ın eski açıklamaları ile çelişkisi!

IMF ile görüşme yapılması durumunda ülkenin bazı tehlikelerle karşı karşıya gelebileceğini söyleyen CHP'li Faik Öztrak'ın kendisinin gizli kapaklı görüşme yapması muhalefetin açıklamaları ile faaliyetleri arasındaki çelişkiyi ortaya çıkardı.
Faik Öztrak'ın sosyal medyada yayılan görüntülerinde "Bugün bu tek adama emanet edilen ekonomi öyle gözüküyor ki 1 Nisan'da Uluslararası Para Fonu'na emanet edilecek. Ben kaç zamandır söylüyorum görüşüyorlar diye. Bugün gazetelerde çıkmaya başladı. IMF heyeti Ankara'daymış. Ne olacak diyeceksiniz. Geçen ay 10. Yılını kutladı IMF ile Yunanistan beraberliğinin. Ben sadece Yunanistan'ı hatırlamanızı rica ediyorum. İnsanların maaşları nasıl kesildi? İşletmeler nasıl kapatıldı? Belediyeler nasıl kapatıldı? İnsanlar nasıl sokağa bırakıldı? Bir IMF ile yapılacak anlaşmanın bedelinin ne olduğunu görmek için buraya bakmak lazım" ifadelerini kullandığı görüldü.