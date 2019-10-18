İstanbul'da Kurt Kapanı denetimi
İstanbul Emniyet Müdürü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik 'Kurt Kapanı 2019-16" denetimi yapıldı.
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