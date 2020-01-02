İşte Libya tezkeresi

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Türkiye tezkerenin Meclis’ten geçmesiyle milli menfaatlerini korumak için tarihi bir adım atmış oldu. Peki tezkere neden önemliydi? Türkiye neden Libya’ya asker gönderiyor. A Haber'de Salih Nayman Akşam Ajansı’ndan tezkerenin detaylarını paylaştı.

Libya tezkeresinin içeriğinden satır başları şu şekilde:

- Türkiye'nin milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdit ve güvenlik riskine tedbir almak

- Türkiye'nin Libya'daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek

- Libya halkının ihtiyacı olan insani yardımları ulaştırmak

- Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından talep edilen desteği sağlamak

- Kitlesel göç gibi risklere karşı güvenliği sağlamak

- Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde korumak

- İleride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak