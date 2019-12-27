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İşte Türkiye'nin elektrikli yerli aracının Sedan ve SUV modelinin detaylı görüntüleri

27.12.2019 | 17:34

Çizgileriyle ve teknolojisiyle hayran bırakan Türkiye'nin yerli otomobilleri bugün Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Büyük ilgi gören yerli otomobilin Sedan ve SUV modellerinin detaylı görüntüleri yayınlandı...

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