İşte Türkiye'nin elektrikli yerli aracının Sedan ve SUV modelinin detaylı görüntüleri
Çizgileriyle ve teknolojisiyle hayran bırakan Türkiye'nin yerli otomobilleri bugün Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Büyük ilgi gören yerli otomobilin Sedan ve SUV modellerinin detaylı görüntüleri yayınlandı...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:25
03:03
Başkan Erdoğan yerli otomobilin direksiyonunda! 27.12.2019 | 17:13
01:02
08:24
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıttığı yerli ve milli otomobillerimiz... 27.12.2019 | 16:31
04:41
İşte Türkiye'nin yerli otomobili! 27.12.2019 | 16:26
27:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili tanıttı 27.12.2019 | 16:20
03:57
09:47
13:11
04:45
İşte Yerli otomobilin özellikleri! TOGG CEO'su Gürcan Karakaş anlattı! 27.12.2019 | 15:25
16:39
03:09
Yerli otomobilde tarihi gün - 60 yıllık hayal gerçek oluyor! 27.12.2019 | 15:12
03:09
Yerli otomobilde tarihi gün! 60 yıllık hayal gerçek oluyor! 27.12.2019 | 15:09
01:09
Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit yerli otomobil tanıtımında! 27.12.2019 | 14:57
07:01
01:19
Bakan Berat Albayrak: "Sıkıntılı bir yılı geride bıraktık" 27.12.2019 | 14:26
01:21
01:52
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Konut kredisinde faiz indirimi 27.12.2019 | 12:43
01:09
02:02
Yerli otomobil TEKNOSAB'da üretilecek 27.12.2019 | 11:19