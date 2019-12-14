İYİ Partili Durmuş Yılmaz: Türkiye için kaynak bulmanın tek çaresi IMF

CHP ile birlik olup gizlice IMF yetkilileriyle görüşen İYİ Partili Durmuş Yılmaz, "Türkiye için kaynak bulmanın tek çaresinin IMF" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve İYİ Parti'yi temsilen Durmuş Yılmaz, Ankara Hilton Otel’de Küresel sömürü aracı haline gelen IMF'nin yetkilileriyle gizli bir toplantı yapmıştı.