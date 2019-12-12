Jandarma Özel Harekat tarafından teröristlere yönelik düzenlenen operasyon jandarmanın kafa kamerasında
Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun, jandarmanın kafa kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
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