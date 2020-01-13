Web TV Türkiye Kapan-3 Kavaklı Operasyonu başlatıldı

Kapan-3 Kavaklı Operasyonu başlatıldı

13.01.2020 | 10:06

İçişleri Bakanlığınca, Hakkari'de 825 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-3 Kavaklı Operasyonu" başlatıldı.

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