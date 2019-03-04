Kenan Kıran: "Gezi kalkışmasının üstünü FETÖ'cü yargı mensupları ve polisler kapatmıştı"

Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında 'Gezi Parkı' eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianame İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Osman Kavala 1 yılı aşkın süredir cezaevinde bulunuyordu. 657 sayfalık iddianame 16 ay sonra tamamlanarak İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Konuyla ilgili olarak A Haber canlı yayınında konuşan Sabah Gazetesi Editörü Kenan Kıran önemli açıklamalarda bulundu. Kenan Kıran: "Fransa'da sarı yeleklilerin protestolarını gördük. Fransa yargısı hükümete karşı ayaklanan bu göstericileri gözaltına aldı ve yüzlerce insan tutuklandı. Ancak maalesef Türk yargısı 2013 yılında 27 Mayıs 2013'te başlayan ve 22 gün boyunca devam eden ve 79 ilde süren bu kalkışmada 8'i sivil 2'si polis 10 kişinin ölmesine rağmen tek tutuklu kişi yoktu ve gezi kalkışmasına yönelik ciddi anlam soruşturma yapılmamıştı. O dönemin FETÖ'cü yargı mensupları ve polisleri bu kalkışmada kendilerini izi olduğu için bu kalkışmayı kapattılar. Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve ekibi gezi kalkışmasının arkasında kim ve kimlerin olduğunu ortaya çıkardı. Osman Kavala bu gezi kalkışmasının finans ayağı olarak ifade ediliyor." ifadelerini kullandı.