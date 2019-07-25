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Kerem Alkin: "Enflasyonda yapışkanlığın bittiği yeni bir döneme giriyoruz"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekti. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak konuşan Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Alkin: "Enflasyon olunca bir süre yapışkanlık problemi gösterdi ve şimdi hem makro ekonomik nedenlere bağlı olarak hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızın ve tüm bakanlıklarımızın aldığı tedbirlere bağlı olarak artık enflasyonda yapışkanlığın bittiği yeni bir döneme giriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kerem Alkin: "Enflasyonda yapışkanlığın bittiği yeni bir döneme giriyoruz"
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