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Kılıçdaroğlu yine gaf yaptı! 1 Haziran 1930'da Merkez Bankası para bastı dedi

12.11.2019 | 09:51

Gaflarıyla meşhur ana muhalefet partisinin başkanı yine şaşırtmadı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonu Parti Okulu Konuşmaları kapsamında Gaziantep'teki bir otelde yaptığı "Atatürk'ü Anlamak" başlıklı sunumunda "Osmanlı'yı eleştireyim, Atatürk'ü savunayım" derken rezil oldu. Kılıçdaroğlu toplantıda "1 Haziran 1930'da Merkez Bankası'nı kurarak kendi paramızı basmaya başladık. Öncesinde paramızı yabancılar basıyordu" dedi. Belgeler ise Kılıçdaroğlu'nun cehaletini ortaya koydu.

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