Kritik kabine sonrası Türkiye'den ABD'ye 'terör' tepkisi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 15.05'te başlayan toplantı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. ABD'nin terörle mücadelede çifte standart içinde olduğunu dile getiren Kalın,"PKK'nın Suriye uzantısına destek vermek, terörist elebaşını ABD'ye davet etmek teröre destek vermek demektir." dedi.
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