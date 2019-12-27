Web TV Türkiye Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit yerli otomobil tanıtımında!

Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit yerli otomobil tanıtımında!

27.12.2019 | 14:57

Türkiye'ye ait olan yeni yerli araç Başkan Erdoğan'ın da katıldığı görkemli bir törenle tanıtılıyor. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği ilk yerli otomobilin tanıtımında çok sürpriz bir isim de vardı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ilk yerli otomobilin tanıtımına katıldı. Tanıtıma katılan Burak Özçivit, Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

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