Mehmet Tevfik Göksu: İstanbul’da su zammına AK Parti olarak geçit vermedik
CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde su fiyatlarına 2020 yılı için istenen zam oranları, İBB Meclisi'nde AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu, haberi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu. Göksu, “Biz İstanbul’a söz verdik. İyi günde kötü günde İstanbullunun yanında olacağız dedik. Bugün, “Hayatı ucuzlatacağız” diyerek göreve gelenlerin, önümüze getirdikleri su zammına, İBB AK Parti Grubu olarak hayır diyerek geçit vermedik.” dedi.
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