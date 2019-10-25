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Meksika’dan getirilen FETÖ örgüt yöneticisi tutuklandı

25.10.2019 | 18:19

MİT’in düzenlediği operasyonla Türkiye’ye getirilen FETÖ’nün Meksika imamı olduğu iddia edilen Osman Karaca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) düzenlediği operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün 'Meksika İmamı' olduğu belirtilen Osman Karaca emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Karaca, savcılıkça 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Karaca, 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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