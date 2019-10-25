Meksika’dan getirilen FETÖ örgüt yöneticisi tutuklandı
MİT’in düzenlediği operasyonla Türkiye’ye getirilen FETÖ’nün Meksika imamı olduğu iddia edilen Osman Karaca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) düzenlediği operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün 'Meksika İmamı' olduğu belirtilen Osman Karaca emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Karaca, savcılıkça 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Karaca, 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:21
01:48
ATM’den para çekmek için beklerken silahlı saldırıda yaralandı 25.10.2019 | 18:19
05:52
Emine Erdoğan 6'ncı Sosyal Fayda Zirvesi'ne katıldı 25.10.2019 | 18:19
00:46
Meksika’dan getirilen FETÖ örgüt yöneticisi tutuklandı 25.10.2019 | 18:19
01:40
Tarım ve Orman Bakanlığı personelinden Mehmetçiğe asker selamı 25.10.2019 | 18:19
04:10
04:23
01:22
Van'da etkisiz hale getirilen teröristler hakkında flaş detay! 25.10.2019 | 15:43
04:36
Tel Abyad'da hayat normale döndü 25.10.2019 | 15:17
11:18
08:39
Mevlüt Çavuşoğlu soruları yanıtlıyor! 25.10.2019 | 14:25
00:31
Zeynep Gülen gözaltına alındı 25.10.2019 | 14:22
08:40
06:43
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Akçakale Adliyesi'nde flaş açıklamalar 25.10.2019 | 12:17
02:01
Başkan Erdoğan'dan Fransız Le Point dergisine suç duyurusu! 25.10.2019 | 11:45
01:11
Ankara'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda ByLock kullanıcısı yakalandı! 25.10.2019 | 10:28
01:50
Jandarma Genel Komutanlığından nefes kesen klip 25.10.2019 | 10:18
05:22
21:34
Başkan Erdoğan adım adım Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı 24.10.2019 | 22:41
01:47
Hulusi Akar'dan, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda asker selamı! 24.10.2019 | 21:26