MHP lideri Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle sohbet toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti ile yerel seçimde yapılacak ittifaka ilişkin önemli mesajlar veren Devlet Bahçeli şöyle konuştu: Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne evrilmesinden sonra karşısına 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri gelmiştir. Bu seçimi iyi okumak lazımdır. Bu seçimin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne etkisini ölçmek lazımdır. Karşılıklı bir anlayışla, Cumhur İttifakı'nın bakış açısıyla Mahalli İdareler seçimlerine yaklaşmakta fayda vardır. 51 ilin ilçelerinde kendi adaylarıyla yarışa devam edecektir. 30 büyükşehirde ise şu an için bir prensip anlayışı sağlanmıştır. İlçelerinde çalışmalar devam etmektedir. Birkaç gün içerisinde tamamlanmış olacak.