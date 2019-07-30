Milli Güvenlik Kurulu’nda 6 kritik başlık! Fırat'ın doğusuna operasyon masada...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) kritik başlıklar gündeme gelecek. Suriye sınırında oluşturulacak güvenli bölge, Fırat’ın doğusuna olası operasyon ve Kuzey Irak’ta yürütülen operasyonlar, Türkiye’ye teslimatına başlanan S-400’ler, ABD’nin F-35 kararı, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ele alınacak. Bir süredir hazırlıkları süren olası operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları kurul üyelerine bilgilendirmede bulunacak.