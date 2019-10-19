Milli Savunma Bakanlığı'nda Barış Pınarı Harekatı bölgesi ile ilgili son dakika flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada; "TSK tarafından Güvenli Bölge’nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi." denildi.