Münbiç, Ayn El Arab ve Kamışlı ne olacak? Gözler Erdoğan - Putin görüşmesinde
Türkiye ile ABD’nin Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge için anlaşmasının ardından gözler Münbiç, Ayn El Arab ve Kamışlı’ya çevrildi. Yapılan anlaşmaya göre terör örgütü YPG’nin Türkiye sınırından 32 km. içeri çekilecek. Münbiç, Ayn El Arab ve Kamışlı’da ise rejim ve Rusya bulunuyor. Terör örgütü bu bölgelerde Esad rejimiyle anlaşma sağlamıştı. Şimdi gözler Başkan Erdoğan ile Putin’in Salı günü yapacağı görüşmeye çevrildi. Nihai karar Erdoğan’ın Putin ile görüşmesinin ardından alınacak…
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