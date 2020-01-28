Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan deprem bölgesindeki son durumla ilgili açıklama
Elazığ'daki depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye intikal eden ve durumla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durumu A Haber ekranlarında değerlendirdi. Bakan Koca, "Enkaz altından çıkarılan depremzedelerin genel sağlık durumları iyi." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:44
Bakan Koca enkazdan çıkarılan depremzedenin elini böyle tuttu 28.01.2020 | 10:53
12:25
03:09
02:25
02:34
10:17
Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması 27.01.2020 | 22:41
05:49
Başkan Erdoğan Cezayir-Gambiya yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı 27.01.2020 | 22:08
05:16
Başkan Erdoğan'dan Suriyeli gence ve ailesine müjde 27.01.2020 | 21:41
26:29
04:19
Dr. İshak Yılmaz "Enkaz altında hayatta kalabilmenin yolu; sakinlik" 27.01.2020 | 17:22
10:43
Ayrı deprem, aynı acı! İşte depremin simge fotoğrafının hikayesi... 27.01.2020 | 16:30
01:55
Depremzedelerin rahatı için her türlü imkan sunuluyor 27.01.2020 | 16:06
08:24
13:03
Depremde can kaybı 40'a yükseldi 27.01.2020 | 15:20
00:56
02:30
07:38
Deprem sigortası neden önemli? 27.01.2020 | 14:36
02:00
01:37
01:30
Provokatif deprem paylaşımlarına soruşturma 27.01.2020 | 14:21