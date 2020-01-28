Web TV Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan deprem bölgesindeki son durumla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan deprem bölgesindeki son durumla ilgili açıklama

28.01.2020 | 10:19

Elazığ'daki depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye intikal eden ve durumla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durumu A Haber ekranlarında değerlendirdi. Bakan Koca, "Enkaz altından çıkarılan depremzedelerin genel sağlık durumları iyi." ifadelerini kullandı.

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