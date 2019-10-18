Sınırda son durum ne? Bölgede sessizlik hakim

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de, Fırat’ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’na, ABD ile varılan uzlaşma çerçevesinde 5 gün ara vermesiyle birlikte, bölgede sessizlik hakim oldu. Çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad ile Ceylanpınar’ın karşısındaki Resulayn ilçelerinde silah sesleri susarken, sınır hattında güvenlik güçlerinin teyakkuz hali ise sürüyor.