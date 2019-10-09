Suriye Milli Ordusu Akçakale'ye ulaştı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına katılan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Fırat'ın doğusuna yönelik olası bir harekatta da TSK ile omuz omuza operasyona katılacak. Milli Ordu bileşenlerinden Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir, "Hazırlıklarımızı tamamladık artık büyük operasyon için yola çıkıyoruz. Fırat'ın doğusunda PKK/YPG'lilerin kökünü kazıyacağız. Türk kardeşlerimizle birlikte Suriye'de işgal altında bulunan topraklarımızı özgürleştireceğiz" dedi.