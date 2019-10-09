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Suriye Milli Ordusu Akçakale'ye ulaştı!

Fırat'ın doğusuna düzenlenecek olası operasyonda TSK'nın yanında yer alacak olan Milli Ordu bileşenleri Suriye'den Türkiye'ye girişi yaptı. Suriye'nin Azez kentinden büyük güvenlik önlemleri altında otobüslerle Türkiye'ye giren binlerce savaşçı Şanlıurfa'da sınır hattında konuşlanacak. Gece saatlerinde başlayan sevkiyat sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Milli ordu bileşenlerine ait Docka ve uçaksavarların bulunduğu ağır silahlarda TIR'larla sınır hattına taşındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına katılan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Fırat'ın doğusuna yönelik olası bir harekatta da TSK ile omuz omuza operasyona katılacak. Milli Ordu bileşenlerinden Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir, "Hazırlıklarımızı tamamladık artık büyük operasyon için yola çıkıyoruz. Fırat'ın doğusunda PKK/YPG'lilerin kökünü kazıyacağız. Türk kardeşlerimizle birlikte Suriye'de işgal altında bulunan topraklarımızı özgürleştireceğiz" dedi.
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Suriye Milli Ordusu Akçakale'ye ulaştı!
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