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Taksim'deki cinayetten yeni görüntüler! İTÜ mezunu gencin öldürüldüğü olay kameralara böyle yansıdı

İstiklal Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İstiklal Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki kişi adliyeye sevk edildi. Ayar, iki arkadaşıyla birlikte oturduğu Tünel tramvay durağında para isteyen kişilere olumsuz yanıt verince saldırıya uğramıştı. Bıçaklı saldırıda Halit Ayar hayatını kaybederken arkadaşı ise yaralanmıştı. Olayla ilgili olarak E.Y. (27), E.K (27) dün gözaltına alındı.  Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Taksim'deki cinayetten yeni görüntüler! İTÜ mezunu gencin öldürüldüğü olay kameralara böyle yansıdı
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