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Tarım ve Orman Bakanlığı personelinden Mehmetçiğe asker selamı

25.10.2019 | 18:19

Tarım ve Orman Bakanlığı personeli, Barış Pınarı Harekatında görev yapan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı personeli, Barış Pınarı Harekatında görev yapan Mehmetçiğe selam gönderdi. Bakan Pakdemirli'nin sosyal medya hesabından paylaştığı video da, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Türkiye'nin 81 şehrinden personeller Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

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