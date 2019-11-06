Tel Abyad'da yine siviller hedef alındı
Suriye'nin Tel Abyad şehirinde PKK'lılar yine sivilleri hedef aldı. Bomba yüklü araç patlatıldı, ölen ya da yaralanan olmadı. Milli Savunma Bakanlığı saldırıyı düzenleyen teröristin yakalandığını duyurdu.Barış Pınarı Harekatı kapsamında PKK'lılardan kurtarılan Tel Abyad'da teröristler güvenliği bozmak için saldırılar düzenliyor.Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. PKK'lıların sivilleri bir kez daha hedef aldığı belirtildi.Teröristler şehir merkezinde saat 12:15'te bombalı araçla saldırı düzenledi, olayda can kaybı yaşanmadı.Saldırıyı gerçekleştiren terörist sağ yakalandı. Bakanlık açıklamasının sonuda teröristlerle mücadelenin süreceğini vurguladı.Saldırı sonrası sınır hattında yoğun güvenlik önlemi alındı.
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