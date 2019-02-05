"Teröristler çıkarılmazsa bekleme süremiz sona erer"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarına değinerek "Sayın Trump'la bu konularda verimli, ve ümit verici görüşmeler yapıyoruz. Alt düzeydeki görüşmelerde aynı verimi elde edemiyoruz. Şu ana kadar önümüzde konulan somut bir plan yok. Sabrımız sınırsız değildir. Birkaç hafta içinde teröristler Münbiç'ten çıkarılmazsa bekleme süremiz sona erer. Kendi planlarımızı hayata geçirme hakkımız doğacaktır. Bıçak kemiğe dayandığında yapacağımız işler için kimseden izin almak ya da kimseye hesap vermek mecburiyetinde değiliz. Yaptırım listesi dahil hiçbir tehdit bizi bu yoldan çeviremez. Bölgedeki tüm aşiretler ne zaman geliyorsunuz bunu soruyorlar. Görüşmeleri yürüten arkadaşlara tüm bu talimatları açıkça verdim" dedi.