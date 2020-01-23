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Ticaret Bakanlığı’ndan vatandaşlara deterjan uyarısı... O ürünlerden uzak durun!

23.01.2020 | 15:16

Ticaret Bakanlığı etiketsiz olan deterjanlardan vatandaşın uzak durması gerektiğini belirtirken Nitrik' in yani deterjanlarda sağlığı en çok tehdit eden kimyasal maddelerden biri olduğuna değindi. Bu asidin deterjanlarda belli bir miktarda bulunması gerekirken, değeri aştığı tespit edilen ürünlerin ise toplatıldığı bilgisi alındı. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meral Karaaslan konu ile ilgili A Haber’e konuştu.

"ÜZERİNDE ETİKET BULUNMAYAN ÜRÜNLER SATIN ALINMAMALI"

Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Meral Karaaslan: "ticaret bakanlığı tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetiminden sorumludur. Bu laboratuvara tekstil, oyuncak, deterjan ve çocuk ürünleri geliyor ve burada kimyasal madde testleri yapılıyor. Deterjanlar buraya geldiği zaman ilk önce içerikleri kontrol ediliyor çünkü deterjanda önemli olan içeriğe uygun işaretlenmenin yapılıp yapılmadığı örneğin içerisinde yanıcı bir madde varsa üzerinde bununla ilgili bir etiketin bulunup bulunmadığını kontrol ediliyor. Daha sonra deterjanların içerisinde fosfat olup olmadığına bakılıyor çünkü fosfat herhangi bir mutfak ürününün üzerinde kalır ise midede bir takım rahatsızlıklara neden oluyor. Tüm bunlarla beraber güvenli olmayan ürüne rastlarsak biz bunları toplatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üzerinde etiket bulunmayan ürünleri tüketicinin satın almaması gerektiği dile getiren Karaslan: "bu tür deterjanların üzerinde bilgileri ve uyarıları bulunmadığı için çok fazla kazalara neden olabilir. Çocuklar bunları su zannedip içebiliyor ve sonucunda çok ciddi sonuçlar doğuruyor. Açıkta satılan hemen hemen her üründe kanserojen maddelere rastlıyoruz dolayısıyla bu ürünleri tüketicilerin kesinlikle almaması için uyarıyoruz." şeklinde konuştu.

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