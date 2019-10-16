Tokat'ta, yüzde 65'lik kısmı tamamlanan yeni havaalanı böyle görüntülendi

Tokat'ta mevcut havalanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle yapımını başlanan yeni havaalanı inşaatı devam ediyor. Yaklaşık 115 milyon TL'ye ihale edilen yeni alanda başlayan pist, apron ve taksi yolu yapım çalışmaları çift vardiya halinde sürüyor. Söngüt köyü arazisi içine yaptırılan yeni havaalanı inşaatının 2020 yılı Haziran ayında bitirilmesi hedefleniyor. AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.



Yeni havaalanının 2 bin 700 metre pist uzunluğunun olduğunu ifade eden Mustafa Arslan, Yandaki banket genişliği birlikte 60 metre pist genişliği var. 2019 ödeneği müteahhit firmaların hızlı çalışması nedeniyle erkenden bitmişti. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza durumu arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın yardımıyla 47,5 milyonları ek ödenek aktarıldı. İnşaatımız durmadan devam ediyor. Şu anda alt yapı ve üst yapı ihalesini alan firma ayrı ayrı çalışıyor. Hizmetlerine devam ediyor. İnşallah planladığımız takvimde hizmete açmak istiyoruz dedi.



'TOKAT'IN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK'

Havaalanını açıldığı zaman Tokat'ın çehresinin değişeceğini belirten Arslan, Tokat da adeta bir uçuşa geçmiş olacak. Çünkü dışarıdan gelen yatırımcılarımız, organize sanayi bölgelerimize yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımız ilk önce bize havaalanını soruyorlar. Havaalanını yaptığımız zaman biz bu bölgeye daha fazla yatırımcı getireceğimizi düşünüyoruz. Tokat ilimizde şu anda 5 tane organize sanayi bölgemiz var. 5 tane organize sanayi bölgemizde de çalışmalarımız devam ediyor. Her yıl buradaki istihdamı artırmak için çaba içerisindeyiz. Havaalanı ile birlikte buraya büyük kargo uçakları da inecek. Buradan yapacağımız ihracatları da kargo uçakları ile daha kısa sürede çevremizde ki birçok ülkeye aktarmış olacağız diye konuştu.



Yeni Tokat Havaalanının uluslararası nitelikte olacağını belirten Arslan, Dünyanın her yerine buradan uçuşlar gerçekleştirilecek. En son sistemlere göre yapıldığı için her türlü hava koşullarında buraya uçaklarımız inme imkanına sahip olacak. Şu anda havaalanın yüzde 65'i tamamlandı. Yüzde 35'lik kısmı kaldı ifadelerini kullandı.