Trump'ın danışmanı Bolton'a Türkiye'den cevap

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington yönetiminden gelen Türkiye'nin Suriye'de Kürtleri hedef aldığı yönündeki skandal iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Kalın, açıklamasında; "Türkiye’nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir. Bir terör örgütünün Kürtleri temsil ettiğini ileri sürmek, her şeyden önce Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır. Türkiye'nin PKK ve Suriye uzantılarına yönelik mücadelesinin bir amacı da Kürtleri bu terör örgütünün zulmünden ve baskısından kurtarmaktır." dedi.