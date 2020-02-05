Van Milletvekili İrfan Kartal Van’da yaşanan son durumu  A Haber’e anlattı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde dün akşam saatlerinde iş makinesi ve minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü esnada ikinci çığ faciası yaşandı.3 korucu, 8 jandarma ve 3 itfaiye erinin aralarında bulunduğu 26 kişi hayatını kaybetti. AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal yaşananlara ilişkin son değerlendirmeleri A Haber’e yaptı.

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal şu açıklamalarda bulundu: "Acımız çok büyük, dünden beri meydana gelen çığ olayları neticesinde 26 kişinin cansız bedenine ulaştık. Yaralılarımız var onlar hızlı bir şekilde hastanelere götürülüyor ve tedavileri yapılıyor. 8' i ağır yaralı durumda olan hastamız var. Bölge çığın çok yaşandığı ve kar tünellerinin yapıldığı bir bölgedir. Çığ olayı orada her sene yaşanan bir olaydır ancak bu sene biraz daha erken yaşandı. Şuan İçişleri Bakanımız bölgede ve 3 vekil arkadaşımızla bizde olay yerine intikal ediyoruz. Kar yağışı yoğun bir şekilde bölgede devam etmektedir. Bizlerde bölgeye giderek yerinde inceleyeceğiz." dedi.