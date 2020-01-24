Web TV Türkiye YSK'nın yeni başkanı belli oldu!

YSK'nın yeni başkanı belli oldu!

24.01.2020 | 15:19

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu.

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