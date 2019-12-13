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17 kişilik okul servisinde 34 öğrenci

13.12.2019 | 16:09

Adana'da 17 kişilik okul servisinde 34 öğrencinin taşındığı öne sürüldü. Öğrencilerin servisten inişini cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaşan velilerden Veli Ege (42), "Çocuklar, bir çuvala doldurulurcasına taşınıyorlar. İnsani şartlarda getirilip götürülmeleri lazım" dedi.

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