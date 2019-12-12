5 yaşındaki kız saliselerle kurtuldu!
İzmir'in Bayraklı ilçesinde marketten çıkan küçük kızın, aniden yola fırlayarak yoldan geçen hafif ticari araca çarptığı an, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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