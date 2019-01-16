Adana'da hırsızın kamyonet ve duvar arasında can pazarı

Olay, Yüreğir İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan Ş. Müstakil bir eve girerek bahçede bulunan kömürleri çalmaya başladı. İrfan Ş. Kömürleri dışarıda bıraktığı el arabasına attıktan sonra kaçırmayı planladı, ancak ikamet sahibi İrfan Ş.'yi görünce işler değişti.



Kamyonet ve duvar arasında can pazarı

İkamet sahibinin kendini fark etmesi üzerine İrfan Ş. Müstakil evin duvarından atlayarak kaçmak istedi. Fakat atladığı yerde bulunan kamyonet ile duvar arasında sıkıştı. İrfan Ş. yardım çığlıkları atmaya başladı. Ev sahibi ise durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri duvarı kırarak İrfan Ş.'yi kurtardı. İrfan Ş. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.