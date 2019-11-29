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Adana'da sevgilisini görebilmek için akıllı telefon gasp eden zanlı kamerada

29.11.2019 | 11:08

Adana'da arkadaşlarıyla silah zoruyla 2 cep telefonu gasp eden zanlı, olayı Ordu'da bulunan sevgilisiyle görüntülü görüşmek için gerçekleştirdiklerini ileri sürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi'nde 10 Eylül günü meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin E. (20) fındık toplama işinde çalışmak üzere yaz aylarında Ordu'ya gitti. Burada 50 gün çalışan Hüseyin E., kendisi gibi fındık toplayan bir genç kızla sevgili oldu. Ancak Eylül ayında fındık sezonu bitince Hüseyin E. memleketi Adana'ya dönmek zorunda kaldı. Hüseyin E. sevgilisini çok özleyince arkadaşlarına "Benim sevgilimi görmem lazım onu çok özledim telefonum tuşlu olduğu için onu göremiyorum bana akıllı telefon lazım" dedi. Bunun üzerine arkadaşları Abdullah B. (21) ve Ö.G. (17) ile bir araya gelen Hüseyin E. akıllı telefon gasp etmeye karar verdi. Gülpınar Mahallesi Parkı'na giden 3 arkadaş, parkta bulunan Yusuf D. (19), Adem D. (20) ve S.D.'ye (17) silah doğrultup tehdit ederek 2 akıllı telefonu alarak olay yerinden kaçtı.


Akıllı telefonun birini alan Hüseyin B. sevgilisini görüntülü arayıp hemen onu görmek istedi. Ancak cep telefonunun şarjı az olduğunu fark eden Hüseyin B. bir dükkana gidip para karşılığı burada bir süre cep telefonunu şarj edip daha sonra sevgilisini görüntülü aramak için dükkandan ayrıldı. Bu arada 3 şahıs da Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu.


100'den fazla güvenlik kamerası incelendi
Polis olaydan sonra 3 zanlıyı bulmak için park etrafında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda polis çevredeki yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Güvenlik kameralarını saniye saniye izleyen polis, Hüseyin E.'nin gasptan hemen sonra bir dükkana girip cep telefonunu şarj ettiğini belirledi. Bu görüntülerden yola çıkan polis diğer zanlıların da kimliğini tespit etti. Şüphelilerin Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde oturduğunu belirleyen polis yaptığı operasyonda 3 zanlıyı da gözaltına aldı.


Zanlı Hüseyin E.'nin ifadesinde çalışmak için Ordu'ya gittiğini, burada bir genç kız ile sevgili olduğunu, Adana'ya döndüğünde akıllı telefonu olmadığı için sevgilisini göremediğini bu durumu da arkadaşlarına anlattığını belirterek, "Ben bunu anlatınca gece beni çağırdılar 'sana akıllı telefon alacağız' dediler. Beni parka götürdüler burada oturan 3 şahıstan 2 akıllı cep telefonu aldılar. Ben bu telefonlardan birini alarak sevgilim ile görüştüm daha sonra da telefonu sattım" dediği ileri sürüldü.


Diğer zanlılar ise Hüseyin E.'nin sevgilisiyle görüşmesi için birlikte akıllı telefon gasp ettiklerini söylediklerini öne sürdükleri öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, polis akıllı telefonun birini satıldığı yerden geri alarak mağdura verirken, diğer telefonun zanlılar tarafından kırılarak atıldığı öğrenildi.

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