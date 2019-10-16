Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan otobüs devrildi
Afyonkarahisar'da turist taşıyan bir otobüs devrildi. Otobüsteki yolcular yola savruldu. Meydana gelen kazada 1 kişi ölürken 30 kişinin de yaralandığı açıklandı. Olay yerine birçok sağlık ekibi sevk edildi. Olayın neden olduğu araştırılıyor. Yaralılar ise hastaneye sevk edildi.
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