Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan otobüs devrildi

Afyonkarahisar'da turist taşıyan bir otobüs devrildi. Otobüsteki yolcular yola savruldu. Meydana gelen kazada 1 kişi ölürken 30 kişinin de yaralandığı açıklandı. Olay yerine birçok sağlık ekibi sevk edildi. Olayın neden olduğu araştırılıyor. Yaralılar ise hastaneye sevk edildi.