Antalya'da mucize kurtuluş
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde geçtiğimiz ağustos ayında trafik kazasında ikiye bölünen otomobilden 21 yaşındaki genç yara almadan kurtulmuştu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
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